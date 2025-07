GRANDE SOIREE MUSICALE Péguilhan

CHAPELLE SAINTE GERMAINE Péguilhan Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-30 19:00:00

2025-07-30

Soirée gourmande et musicale à la Chapelle Sainte Germaine

Venez profiter d’un moment convivial et musical organisé par l’association « Camell’Arts ». L’occasion idéale pour partager un moment agréable dans un cadre bucolique et savoureux au rythme de la musique. 18 .

CHAPELLE SAINTE GERMAINE Péguilhan 31350 Haute-Garonne Occitanie pascal.roussel1472@orange.fr

