Grande soirée Musiques sans frontières: les groupes musicaux font le Show! Place Aristide Briand Valréas

Grande soirée Musiques sans frontières: les groupes musicaux font le Show!

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Début : Dimanche 2025-08-03 21:00:00

fin : 2025-08-03

Une soirée exceptionnelle à couper le souffle avec des groupes musicaux internationaux en provenance de Slovaquie, Croatie, Italie, Espagne (Canaries), Ukraine ou bien encore Belgique ! Spectacle gratuit sur scène. Restauration et buvette sur place.

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr

English :

An exceptional, breathtaking evening featuring international musical groups from Slovakia, Croatia, Italy, Spain (Canary Islands), Ukraine and Belgium! Free live entertainment. Catering and refreshments on site.

German :

Ein außergewöhnlicher, atemberaubender Abend mit internationalen Musikgruppen aus der Slowakei, Kroatien, Italien, Spanien (Kanarische Inseln), der Ukraine oder auch Belgien! Kostenlose Aufführungen auf der Bühne. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Una serata eccezionale e mozzafiato con gruppi musicali internazionali provenienti da Slovacchia, Croazia, Italia, Spagna (Isole Canarie), Ucraina e Belgio! Intrattenimento dal vivo gratuito. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Una velada excepcional e impresionante en la que participarán grupos musicales internacionales de Eslovaquia, Croacia, Italia, España (Islas Canarias), Ucrania y Bélgica Espectáculo en directo gratuito. Catering y refrescos in situ.

