Grande Soirée Opéra Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Le Comité de Jumelage de Saint-Sulpice le Guérétois Torreano organise sa Grande Soirée Opéra à la salle polyvalente André Bourliaud le vendredi 5 décembre 2025 à 20h (ouverture des portes à 19h30).

Balade italienne Concert lyrique

avec Anne JEANJACQUES, Mezzo-Soprano, Nicolas ROBIN, Contre-Ténor et Baryton, Pierre-Luc LANDAIS, Pianiste, Jean-Luc RIBEROLLE, Chanteur-Ténor.

Ce spectacle de qualité, composé d’airs d’opéra parmi les plus connus (Bellini, Donizetti, Haendel, Liszt, Lully, Mozart, Verdi et Vivaldi) vous émerveillera par les voix, la chaleur, l’enthousiasme des interprètes et du pianiste. .

