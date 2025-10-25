GRANDE SOIRÉE POÉTIQUE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Chély-d’Apcher
Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
16h libre accès au salon du livre (marché des éditeurs)
17h Ouverture Lectures & performances [français, arabe]
avec les poètes Flora Souchier, Mouna Ouafik, Benjamin Guérin, le danseur Alvaro Dule et le contrebassiste solo Kham Meslien
Entr’acte salon du livre & apéritif poétique
Grand Final Dominique Sampiero (voix, textes) & Alvaro Dule (danse), Kham Meslien (contrebasse) suivi du café poétique (partagez un thé-café-tisane avec les poètes)
Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère en partenariat avec Le Ciné-Théâtre et l’association le Four à Pain .
Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie
