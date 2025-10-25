GRANDE SOIRÉE POÉTIQUE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Chély-d’Apcher

GRANDE SOIRÉE POÉTIQUE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Chély-d’Apcher samedi 25 octobre 2025.

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

16h libre accès au salon du livre (marché des éditeurs)

17h Ouverture Lectures & performances [français, arabe]

avec les poètes Flora Souchier, Mouna Ouafik, Benjamin Guérin, le danseur Alvaro Dule et le contrebassiste solo Kham Meslien

Entr’acte salon du livre & apéritif poétique

Grand Final Dominique Sampiero (voix, textes) & Alvaro Dule (danse), Kham Meslien (contrebasse) suivi du café poétique (partagez un thé-café-tisane avec les poètes)

Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère en partenariat avec Le Ciné-Théâtre et l’association le Four à Pain .

