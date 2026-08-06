Informations pratiques

Montreux-Vieux

Grande soirée populaire avec feu d’artifice

Rue des Tilleuls Montreux-Vieux Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 23:59:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Une soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité, à ne pas manquer !

Venez nombreux partager une soirée festive et conviviale ! Au programme un magnifique feu d’artifice pour illuminer la nuit, une ambiance musicale assurée par les DJ Laurent et Bernard qui vous feront danser tout au long de la soirée, ainsi qu’un espace de restauration sur place pour vous régaler. Nous vous attendons en famille ou entre amis pour vivre un moment inoubliable ! 0 .

Rue des Tilleuls Montreux-Vieux 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 45 78 01

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English :

An evening filled with celebration, music, and good cheer—don’t miss it!

L’événement Grande soirée populaire avec feu d’artifice Montreux-Vieux a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du Sundgau