Grande soirée Quizz ! Lauzès

Grande soirée Quizz !

Le Bourg Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Bibliauzes organise tout au long de l'année des animations dans la bibliothèque ou dans le village de Lauzès. Pour petits et grands, ce sont des veillées, des soirées jeux, des lectures, des quizz, des repas partagés, des moments conviviaux qui vous sont proposés tout au long de l'année.

Le Bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 31 26 41 labibliauzes@gmail.com

English :

La Bibliauzes organizes events in the library and in the village of Lauzès throughout the year

