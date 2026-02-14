Grande soirée « Restitution des Dis moi dix mots 2026 », Médiathèque Jacques Brel, Méru

Grande soirée « Restitution des Dis moi dix mots 2026 » Vendredi 27 mars, 18h00 Médiathèque Jacques Brel Oise

La médiathèque J. Brel organise le vendredi 27 mars 2026 à partir de 18h la restitution des interprétations de la manifestation culturelle « Dis-moi dix mots » de l’édition 2026. Cette nouvelle édition 2026 portera sur l’environnement – « Dis-moi dix mots… d’un monde à venir ». Les travaux réalisés (textes, peintures, poésies, réalisations artistiques, dessins, etc.) seront mis à l’honneur à travers des lectures et présentations faites par nos partenaires (La vie au grand air ; Nacre service ; PRE ; ESCAB ; AFIPP ; …) mais également par les usagers/participants volontaires.

Médiathèque Jacques Brel 21 rue Anatole France, 60110 Méru Méru 60110 Oise Hauts-de-France 03.44.52.34.60 http://www.mediatheque-meru.fr

