Grande soirée Saint-Patrick Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Grande soirée Saint-Patrick Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly samedi 21 mars 2026.
Grande soirée Saint-Patrick
1 Rue Pierre Debroutelle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Gratuit Réservation obligatoire
Venez déguisés.
Concert de Marianne & JC Acoustic Band DJ Nixord pour la deuxième partie de la soirée.
Snacking et boissons sur place.
Organisée par les Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte.
1 Rue Pierre Debroutelle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 12 20 16 27
English :
Free Reservation required
Come in costume.
Concert by Marianne & JC Acoustic Band DJ Nixord for the second half of the evening.
Snacks and drinks on site.
Organized by the Saint-Quentin-Lamotte Fire Brigade.
L’événement Grande soirée Saint-Patrick Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION LE TREPORT MERS