Grande soirée Saint-Patrick Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Grande soirée Saint-Patrick

1 Rue Pierre Debroutelle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Gratuit

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Gratuit Réservation obligatoire

Venez déguisés.

Concert de Marianne & JC Acoustic Band DJ Nixord pour la deuxième partie de la soirée.

Snacking et boissons sur place.

Organisée par les Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte.

1 Rue Pierre Debroutelle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 12 20 16 27

English :

Free Reservation required

Come in costume.

Concert by Marianne & JC Acoustic Band DJ Nixord for the second half of the evening.

Snacks and drinks on site.

Organized by the Saint-Quentin-Lamotte Fire Brigade.

