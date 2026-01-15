GRANDE SOIRÉE SAINT-VALENTIN 2026 AU BIKUBE Montpellier

GRANDE SOIRÉE SAINT-VALENTIN 2026 AU BIKUBE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin lors de la Grande Soirée proposée par Montpellier en Fête le 14 février 2026.

Dans une ambiance conviviale et élégante, cette soirée ouverte à tous couples et célibataires vous invite à célébrer l’amour et les rencontres autour d’un moment festif et dansant.

La soirée se déroule à l’Hôtel Bikube**** (46 boulevard de Strasbourg, Montpellier) décoré dans un style moderne et cosy. Elle propose une formule complète avec dîner et danse dans une atmosphère chaleureuse et rythmée.

Au programme

• Accueil des participants avec un Apéritif

• Dîner convivial (entrée, plat et dessert boissons consommées pendant le repas non comprises)

• Soirée dansante

Cette grande soirée est une belle occasion de partager un moment unique à Montpellier, que vous veniez en couple ou entre amis

Réservation obligatoire

Formule dîner + danse 80 € par personne

Ouvert à tous, dans une ambiance conviviale et festive .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Come and celebrate Valentine’s Day at Montpellier en Fête’s Grande Soirée on February 14, 2026.

In a convivial and elegant atmosphere, this evening open to all couples and singles invites you to celebrate love and encounters around a festive and dancing moment.

