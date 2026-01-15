GRANDE SOIRÉE SAINT-VALENTIN 2026 AU BIKUBE Montpellier
GRANDE SOIRÉE SAINT-VALENTIN 2026 AU BIKUBE
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 80 – 80 – EUR
Début : 2026-02-14
Venez fêter la Saint-Valentin lors de la Grande Soirée proposée par Montpellier en Fête le 14 février 2026.
Dans une ambiance conviviale et élégante, cette soirée ouverte à tous couples et célibataires vous invite à célébrer l’amour et les rencontres autour d’un moment festif et dansant.
La soirée se déroule à l’Hôtel Bikube**** (46 boulevard de Strasbourg, Montpellier) décoré dans un style moderne et cosy. Elle propose une formule complète avec dîner et danse dans une atmosphère chaleureuse et rythmée.
Au programme
• Accueil des participants avec un Apéritif
• Dîner convivial (entrée, plat et dessert boissons consommées pendant le repas non comprises)
• Soirée dansante
Cette grande soirée est une belle occasion de partager un moment unique à Montpellier, que vous veniez en couple ou entre amis
Réservation obligatoire
Formule dîner + danse 80 € par personne
Ouvert à tous, dans une ambiance conviviale et festive .
English :
Come and celebrate Valentine’s Day at Montpellier en Fête’s Grande Soirée on February 14, 2026.
In a convivial and elegant atmosphere, this evening open to all couples and singles invites you to celebrate love and encounters around a festive and dancing moment.
