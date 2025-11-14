Grande soirée solidaire à Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc

Grande soirée solidaire à Livres Books & Co

Grande vente solidaire nos artistes locaux se mobilisent

C’est à l’initiative d’une autrice-illustratrice, Inbar Algazi, et de deux amies libraires, Chloë Bénéteau (Paysages humains, Toulouse) et Ingrid Ledru (Le livre en fête, Figeac), que cette opération nationale a été lancée.

Pour une fois, la lecture ne sera pas payante mais se fera au chapeau

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

English :

Big solidarity sale: our local artists get involved

This nationwide operation was launched by author-illustrator Inbar Algazi and two bookseller friends, Chloë Bénéteau (Paysages humains, Toulouse) and Ingrid Ledru (Le livre en fête, Figeac).

For once, the reading will be free of charge, and will be by the hat

German :

Große Solidaritätsauktion: Unsere lokalen Künstler machen mobil

Auf Initiative einer Autorin und Illustratorin, Inbar Algazi, und zweier befreundeter Buchhändlerinnen, Chloë Bénéteau (Paysages humains, Toulouse) und Ingrid Ledru (Le livre en fête, Figeac), wurde diese landesweite Aktion ins Leben gerufen.

Ausnahmsweise wird die Lesung nicht bezahlt, sondern aus dem Hut genommen

Italiano :

Grande vendita di solidarietà: i nostri artisti locali si mettono in gioco

Questa iniziativa di portata nazionale è stata lanciata dall’autore e illustratore Inbar Algazi e da due amiche libraie, Chloë Bénéteau (Paysages humains, Tolosa) e Ingrid Ledru (Le livre en fête, Figeac).

Per una volta, la lettura non sarà a pagamento, ma solo una tripletta

Espanol :

Gran venta solidaria: nuestros artistas locales se implican

El autor e ilustrador Inbar Algazi y dos amigas libreras, Chloë Bénéteau (Paysages humains, Toulouse) e Ingrid Ledru (Le livre en fête, Figeac), han puesto en marcha esta iniciativa de alcance nacional.

Por una vez, no se cobrará por la lectura, sólo por el triplete

