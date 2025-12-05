Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande soirée solidaire Téléthon Bécon-les-Granits

Grande soirée solidaire Téléthon Bécon-les-Granits vendredi 5 décembre 2025.

Grande soirée solidaire Téléthon

Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

Soirée solidaire organisée au profit su téléthon par les associations de Bécon-Les-Granits, le vendredi 5 décembre 2025.
Au programme
-Démonstration de fitness-volva avec A fond la GYM
-Démonstration de Chant avec l’ensemble Clé de Fa
-Démonstration de danse country avec GM Country

Participation de 8€/personne pour les 3 activités.
Vente de boissons er gâteaux   .

Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08 

English :

Bécon-Les-Granits associations organize an evening of solidarity in aid of the telethon on Friday, December 5, 2025.

German :

Solidaritätsabend, der am Freitag, dem 5. Dezember 2025, von den Vereinen in Bécon-Les-Granits zugunsten des Telethon organisiert wird.

Italiano :

Serata di solidarietà organizzata a favore di Telethon dalle associazioni di Bécon-Les-Granits, venerdì 5 dicembre 2025.

Espanol :

Velada solidaria organizada en ayuda del telemaratón por las asociaciones de Bécon-Les-Granits, el viernes 5 de diciembre de 2025.

L’événement Grande soirée solidaire Téléthon Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme Anjou bleu