Grande soirée tartiflette Salle Du Grand Cèdre Sainte-Croix-sur-Buchy samedi 7 février 2026.
Salle Du Grand Cèdre 1 route de Buchy Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
2026-02-07
L’APE de Sainte-Croix-Sur-Buchy vous invite à une Grande soirée Tartiflette ce samedi 7 février à la salle des fêtes de Sainte-Croix sur Buchy.
Au programme Un cocktail de bienvenue, une soirée DJ Set et un menu salade-tartiflette-dessert.
Attention ! Dress code obligatoire Festif et montagnard.
Réservation obligatoire. .
Salle Du Grand Cèdre 1 route de Buchy Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie assodeshoulettes@gmail.com
