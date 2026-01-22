Grande soirée tartiflette Salle Du Grand Cèdre Sainte-Croix-sur-Buchy

Grande soirée tartiflette

Salle Du Grand Cèdre 1 route de Buchy Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

2026-02-07

L’APE de Sainte-Croix-Sur-Buchy vous invite à une Grande soirée Tartiflette ce samedi 7 février à la salle des fêtes de Sainte-Croix sur Buchy.

Au programme Un cocktail de bienvenue, une soirée DJ Set et un menu salade-tartiflette-dessert.

Attention ! Dress code obligatoire Festif et montagnard.

Réservation obligatoire. .

assodeshoulettes@gmail.com

