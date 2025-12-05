Grande soirée Téléthon à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Vendredi 5 Décembre, dès 19h Grande soirée téléthon. Repas animé à la Terrasse par les artistes et les associations locales. Repas sur réservation au 07 86 86 29 44 ou bureaudessports@larochechalais.fr
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 86 29 44 bureaudessports@larochechalais.fr
English : Grande soirée Téléthon à La Roche-Chalais
Friday November 29 , from 7pm ? Telethon Evening. Meal hosted by
and local associations. Reservations required on 07 86 86
29 44 or bureaudessports@larochechalais.fr
German : Grande soirée Téléthon à La Roche-Chalais
Freitag, 29. November , ab 19 Uhr ? Großer Abend des Telethon. Essen, das von den
künstlern von La Terrasse und den lokalen Vereinen. Essen auf Reservierung unter 07 86 86
29 44 oder bureaudessports@larochechalais.fr
Italiano :
Venerdì 5 dicembre, dalle 19.00? Grande serata di Telethon. Cena a La Terrasse a cura di artisti e associazioni locali. Prenotazione obbligatoria allo 07 86 86 29 44 o a bureaudessports@larochechalais.fr
Espanol : Grande soirée Téléthon à La Roche-Chalais
Viernes 29 de noviembre , a partir de las 19.00 horas ? Gran velada del Teletón. Comida a cargo de
artistas de la Terrasse y asociaciones locales. Reserva obligatoria en el 07 86 86
29 44 o bureaudessports@larochechalais.fr
