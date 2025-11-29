Grande soirée Vitadanse Villefranche-de-Rouergue
Grande soirée Vitadanse Villefranche-de-Rouergue samedi 29 novembre 2025.
Grande soirée Vitadanse
Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Soirée dansante seule
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Venez fêter les 35 ans de Vitadanse.
19h dîner spectacle, show dansant avec le Club de l’Étoile Toulousaine
21h30 soirée dansante, concert rock’n’roll rockabilly avec les Crazy Dolls & The Bollocks 15 .
Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 16 93 52 vitadanse12@gmail.com
English :
Come and celebrate 35 years of Vitadanse.
German :
Feiern Sie mit uns das 35-jährige Bestehen von Vitadanse.
Italiano :
Venite a festeggiare i 35 anni di Vitadanse.
Espanol :
Venga a celebrar los 35 años de Vitadanse.
