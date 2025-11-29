Grande soirée Vitadanse Villefranche-de-Rouergue

Grande soirée Vitadanse

Venez fêter les 35 ans de Vitadanse.

19h dîner spectacle, show dansant avec le Club de l’Étoile Toulousaine

21h30 soirée dansante, concert rock’n’roll rockabilly avec les Crazy Dolls & The Bollocks 15 .

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 16 93 52 vitadanse12@gmail.com

English :

Come and celebrate 35 years of Vitadanse.

German :

Feiern Sie mit uns das 35-jährige Bestehen von Vitadanse.

Italiano :

Venite a festeggiare i 35 anni di Vitadanse.

Espanol :

Venga a celebrar los 35 años de Vitadanse.

