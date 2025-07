Grande soupe au pistou Bar Soler Aureille

Grande soupe au pistou Bar Soler Aureille vendredi 25 juillet 2025.

Grande soupe au pistou

Vendredi 25 juillet 2025 à partir de 20h. Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-07-25 20:00:00

Venez déguster la Grande Soupe au Pistou le vendredi 25 juillet, à partir de 20h, au Bar Soler à Aureille !

Le vendredi 25 juillet, en prélude à la Féria de la Jeunesse Aureilloise, qui aura lieu jusqu’au dimanche 27 juillet, le Bar Soler vous propose sa fameuse soirée « Soupe au pistou » !



Ambiance musicale avec un groupe live, et bien sûr la Soupe au Pistou !



Attention, places limitées !

Uniquement sur réservation, par téléphone .

Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 24 89 23

English :

Come and enjoy the Grande Soupe au Pistou on Friday 25 July, from 8pm, at the Bar Soler in Aureille!

German :

Probieren Sie die Grande Soupe au Pistou am Freitag, den 25. Juli, ab 20 Uhr in der Bar Soler in Aureille!

Italiano :

Venite a gustare la Grande Soupe au Pistou venerdì 25 luglio, dalle ore 20.00, al Bar Soler di Aureille!

Espanol :

Venga a degustar la Grande Soupe au Pistou el viernes 25 de julio, a partir de las 20.00 horas, en el Bar Soler de Aureille

