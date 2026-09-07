Grande-Synthe dans la tourmente de la guerre + exposition, Maison communale, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Maison communale · Grande-Synthe
Informations pratiques
Grande-Synthe dans la tourmente de la guerre + exposition 19 et 20 septembre Maison communale Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir une exposition et un film retraçant l’histoire de la ville de Grande-Synthe dans le hall de la Maison Communale.
Un espace de jeux anciens, sera également proposé pour le plaisir des enfants… et des adultes !
Horaires :
Samedi 19 septembre : 14h à 17h
Dimanche 20 septembre : 10h à 12h et 14h à 17h
Entrée gratuite – Ouvert à tous.
Maison communale place François Mitterrand 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
exposition de 40 panneaux et un film de 15mn Histoires Patrimoine
ville de Grande-Synthe
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