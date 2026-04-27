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Grande tablée des Ardonnais Ardon

Grande tablée des Ardonnais Ardon

Grande tablée des Ardonnais Ardon dimanche 21 juin 2026.

Ville : 45160 Ardon

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

Ardon

Grande tablée des Ardonnais

Ardon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Envie de partager un moment convivial et festif en plein air ? Ne manquez pas la Grande tablée des Ardonnais !
Au programme
Apéritif offert
Concert avec le groupe ZURCA
Participation de l’école de musique d’Ardon
Stands, foodtrucks et pique-niques possibles
Grande tablée des Ardonnais

Dimanche 21 juin 2026
À partir de 12h
Pré communal • Ardon

Envie de partager un moment convivial et festif en plein air ? Ne manquez pas la Grande tablée des Ardonnais !
Au programme
Apéritif offert
Concert avec le groupe ZURCA
Participation de l’école de musique d’Ardon
Stands, foodtrucks et pique-niques possibles

Un rendez-vous idéal pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et musicale

Pensez à réserver
https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-ardon/evenements/2026-la-grande-tablee-des-ardonnais-2   .

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Want to share a convivial and festive moment outdoors? Don’t miss the Grande tablée des Ardonnais!
On the program:
? Complimentary aperitif
? Concert by the group ZURCA
? Participation of the Ardon music school
? Stalls, foodtrucks and picnics available

L’événement Grande tablée des Ardonnais Ardon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

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