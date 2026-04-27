Ardon

Grande tablée des Ardonnais

Ardon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Envie de partager un moment convivial et festif en plein air ? Ne manquez pas la Grande tablée des Ardonnais !

Au programme

Apéritif offert

Concert avec le groupe ZURCA

Participation de l’école de musique d’Ardon

Stands, foodtrucks et pique-niques possibles

Grande tablée des Ardonnais

Dimanche 21 juin 2026

À partir de 12h

Pré communal • Ardon

Envie de partager un moment convivial et festif en plein air ? Ne manquez pas la Grande tablée des Ardonnais !

Au programme

Apéritif offert

Concert avec le groupe ZURCA

Participation de l’école de musique d’Ardon

Stands, foodtrucks et pique-niques possibles

Un rendez-vous idéal pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et musicale

Pensez à réserver

https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-ardon/evenements/2026-la-grande-tablee-des-ardonnais-2 .

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Want to share a convivial and festive moment outdoors? Don’t miss the Grande tablée des Ardonnais!

On the program:

? Complimentary aperitif

? Concert by the group ZURCA

? Participation of the Ardon music school

? Stalls, foodtrucks and picnics available

L’événement Grande tablée des Ardonnais Ardon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN