Grande tablée du vendredi Saint-Rémy
Grande tablée du vendredi Saint-Rémy vendredi 21 novembre 2025.
Grande tablée du vendredi
10 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Repas partagé apportez votre appareil à raclette, assiettes, couverts, verre et au choix du fromage, de la charcuterie, des pommes de terre cuites, de la salade verte avec sauce ou un dessert.
Sur inscription, suivi d’un blind test de films cultes !
10 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie
English :
Shared meal: bring your raclette machine, plates, cutlery, glass and your choice of cheese, charcuterie, boiled potatoes, green salad with sauce or dessert.
Registration required, followed by a cult movie blind test!
German : Grande tablée du vendredi
Gemeinsame Mahlzeit: Bringen Sie Ihr Raclette-Gerät, Teller, Besteck, Glas und nach Wahl: Käse, Wurst, gekochte Kartoffeln, grünen Salat mit Dressing oder ein Dessert.
Nach Anmeldung, gefolgt von einem Blindtest mit Kultfilmen!
Italiano :
Cena condivisa: portate la macchina per raclette, piatti, posate, bicchiere e un piatto a scelta tra formaggio, salumi, patate lesse, insalata verde con salsa o dessert.
Iscrizione obbligatoria, seguita da un blind test di film cult!
Espanol :
Comida compartida: traiga su máquina de raclette, platos, cubiertos, vaso y su elección de queso, embutidos, patatas cocidas, ensalada verde con salsa o postre.
Inscripción obligatoria, seguida de una prueba a ciegas de películas de culto
