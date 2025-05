Grande traite ouverte à la ferme Pivette et Palorette – Ferme Pivette et Palorette Saint-Senier-sous-Avranches, 4 juin 2025 16:00, Saint-Senier-sous-Avranches.

Manche

Grande traite ouverte à la ferme Pivette et Palorette Ferme Pivette et Palorette 209 rue Jeanne Paisnel Saint-Senier-sous-Avranches Manche

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-06-04 16:00:00

fin : 2025-06-04 18:30:00

Début : 2025-06-04 16:00:00

fin : 2025-06-04 18:30:00

Date(s) :

2025-06-04

Jeux gonflables pour enfants, dégustations de nos produits, food truck sur place pour le goûter, traite des vaches, animations pour petits et grands. Entrée gratuite. Sur réservation uniquement.

Ferme Pivette et Palorette 209 rue Jeanne Paisnel

Saint-Senier-sous-Avranches 50300 Manche Normandie +33 7 88 16 02 09

English : Grande traite ouverte à la ferme Pivette et Palorette

Inflatable games for children, tastings of our products, on-site food truck for snacks, cow milking, entertainment for young and old. Free admission. Reservations required.

German :

Aufblasbare Spiele für Kinder, Verkostung unserer Produkte, Foodtruck vor Ort für den Imbiss, Melken der Kühe, Animationen für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Giochi gonfiabili per bambini, degustazioni dei nostri prodotti, food truck in loco per spuntini, mungitura delle mucche, intrattenimento per grandi e piccini. Ingresso libero. Solo su prenotazione.

Espanol :

Juegos hinchables para niños, degustación de nuestros productos, food truck para aperitivos, ordeño de vacas, animaciones para grandes y pequeños. Entrada gratuita. Sólo con reserva previa.

