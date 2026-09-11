Informations pratiques

Nasbinals

GRANDE TRAVERSEE DE L’AUBRAC

Mairie de Nasbinals Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

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Rendez-vous dimanche 4 octobre 2026 pour une journée sportive et gourmande à Nasbinals !

Départ à 8h30 depuis la mairie de Nasbinals

Randonnées VTT – VAE / Gravel : 2 parcours de 25 km (D+500 m) et 36 km (D+700 m)

Randonnée pédestre ouverte à tous

Repas avec des produits locaux à l’arrivée

Une belle occasion de découvrir l’Aubrac autrement, entre effort, paysages et gourmandise !

️ Inscriptions en ligne à tarifs préférentiels sur www.aca-asso.fr ou via le QR code présent sur l’affiche. .

Mairie de Nasbinals Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

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English :

L’événement GRANDE TRAVERSEE DE L’AUBRAC Nasbinals a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien