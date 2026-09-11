GRANDE TRAVERSEE DE L’AUBRAC Nasbinals
dimanche 4 octobre 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
GRANDE TRAVERSEE DE L’AUBRAC
Mairie de Nasbinals Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
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Rendez-vous dimanche 4 octobre 2026 pour une journée sportive et gourmande à Nasbinals !
Départ à 8h30 depuis la mairie de Nasbinals
Randonnées VTT – VAE / Gravel : 2 parcours de 25 km (D+500 m) et 36 km (D+700 m)
Randonnée pédestre ouverte à tous
Repas avec des produits locaux à l’arrivée
Une belle occasion de découvrir l’Aubrac autrement, entre effort, paysages et gourmandise !
️ Inscriptions en ligne à tarifs préférentiels sur www.aca-asso.fr ou via le QR code présent sur l’affiche. .
Mairie de Nasbinals Nasbinals 48260 Lozère Occitanie
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English :
L’événement GRANDE TRAVERSEE DE L’AUBRAC Nasbinals a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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