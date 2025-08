Grande Vente 7 & 8 août à Roubaix Roubaix

Grande Vente 7 & 8 août à Roubaix Roubaix jeudi 7 août 2025.

Grande Vente 7 & 8 août à Roubaix

24 place de la liberté Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 09:00:00

fin : 2025-08-08 17:00:00

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-08

Vêtements, livres, objets… pour soutenir les associations roubaisiennes !

L’association ART3D vous donne rendez-vous les jeudi 7 et vendredi 8 août 2025 pour une Grande Vente, en partenariat avec plusieurs acteurs associatifs de Roubaix.

Lieu 24 Place de la Liberté, 59100 Roubaix

Pendant deux jours, venez chiner vêtements, livres, objets variés et bien d’autres trouvailles à petits prix.

Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en soutenant les associations locales dans leurs actions solidaires.

️ Au programme

Vêtements Livres Objets divers … et plein d’autres trésors à découvrir !

️ Entrée libre et ouverte à toutes et tous.

Venez nombreux partager ce moment solidaire et convivial ! .

24 place de la liberté Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 51 60 16 45 ass.art3d@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Grande Vente 7 & 8 août à Roubaix Roubaix a été mis à jour le 2025-08-04 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme