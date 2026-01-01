Grande vente Brocante-antiquités Brocante de la Sommette La Sommette

Grande vente Brocante-antiquités

Brocante de la Sommette 1 Rue de la Faye La Sommette Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 09:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Grande vente Brocante-antiquités au profit de l’Association Accueil Migrants et Réfugiés du Plateau de Valdahon.

Grande variété d’objets pour la décoration, vieux jouets, cartes postales anciennes, bijoux, vinyles, meubles, livres, luminaires, outils et bien d’autres aarticles. .

Brocante de la Sommette 1 Rue de la Faye La Sommette 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté amrv25800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande vente Brocante-antiquités

L’événement Grande vente Brocante-antiquités La Sommette a été mis à jour le 2026-01-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS