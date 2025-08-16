Grande vente d’affiches Cinéma Carantec

11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-16 12:30:00

2025-08-16

Vente d’affiches de Cinéma au cinéma étoile de Carantec

3€ la petite (40×60)

5€ la grande (120×160)

Affiches récentes et anciennes .

11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57

