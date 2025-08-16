Grande vente d’affiches Cinéma Carantec
Grande vente d’affiches Cinéma Carantec samedi 16 août 2025.
Grande vente d’affiches Cinéma
11 Rue Duquesne Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16 10:00:00
fin : 2025-08-16 12:30:00
Date(s) :
2025-08-16
Vente d’affiches de Cinéma au cinéma étoile de Carantec
3€ la petite (40×60)
5€ la grande (120×160)
Affiches récentes et anciennes .
11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Grande vente d’affiches Cinéma Carantec a été mis à jour le 2025-08-05 par OT BAIE DE MORLAIX