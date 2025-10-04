Grande vente d’affiches de Cinéma Parking Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux

Grande vente d’affiches de Cinéma

Parking Salle de la Coupe du Monde Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux Haute-Loire

L’association Cinéma m’était conté organise une vente exceptionnelle d’affiches de cinéma. Un rendez-vous idéal pour les passionnés, les collectionneurs ou tout simplement ceux qui veulent donner une touche de 7ᵉ art à leur intérieur !

The Cinéma m?était conté association is organizing an exceptional sale of cinema posters. An ideal event for enthusiasts, collectors and anyone looking to add a touch of 7? art to their home!

Der Verein Cinéma m?était conté organisiert einen außergewöhnlichen Verkauf von Filmplakaten. Ein ideales Treffen für Liebhaber, Sammler oder einfach nur für diejenigen, die ihrer Wohnung einen Hauch von 7… Kunst verleihen wollen!

L’associazione Cinéma m?était conté organizza una vendita eccezionale di manifesti cinematografici. È l’evento ideale per gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che vogliono semplicemente aggiungere un tocco di arte 7? alla loro casa!

La asociación Cinéma m’était conté organiza una venta excepcional de carteles de cine. ¡Es el acontecimiento ideal para aficionados, coleccionistas y cualquiera que simplemente quiera añadir un toque de arte 7? a su hogar!

