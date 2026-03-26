Grande vente d’affiches de Cinéma Salle La Rubanerie Yssingeaux
Grande vente d’affiches de Cinéma Salle La Rubanerie Yssingeaux samedi 28 mars 2026.
Grande vente d’affiches de Cinéma
Salle La Rubanerie 26 avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Offrez-vous un morceau de cinéma ! Des centaines d’affiches originales vous attendent ! Affiches de films cultes, classiques, cinéma jeune public… Petits prix Dans la limite des stocks !
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Salle La Rubanerie 26 avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 19
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English :
Treat yourself to a piece of cinema! Hundreds of original posters await you! Posters of cult films, classics, children’s films… Low prices while stocks last!
L’événement Grande vente d’affiches de Cinéma Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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