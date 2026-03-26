Grande vente d’affiches de Cinéma Salle La Rubanerie Yssingeaux

Grande vente d’affiches de Cinéma

Salle La Rubanerie 26 avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Offrez-vous un morceau de cinéma ! Des centaines d’affiches originales vous attendent ! Affiches de films cultes, classiques, cinéma jeune public… Petits prix Dans la limite des stocks !

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Salle La Rubanerie 26 avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 19

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English :

Treat yourself to a piece of cinema! Hundreds of original posters await you! Posters of cult films, classics, children’s films… Low prices while stocks last!

L’événement Grande vente d’affiches de Cinéma Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire