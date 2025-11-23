Grande vente de fripes et vinyles Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne

Grande vente de fripes et vinyles

Espace Agapé 5 Rue Sainte-Anne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Grande vente de fripes et vinyles à Château-Gontier sur Mayenne

Grande vente de fripes et vinyles le dimanche 23 novembre de 09 à 18h.

Des milliers d’articles vous attendent à petits prix avec des grandes marques et des pépites.

Côté friperie: zacco

un très grand choix pour toutes les tailles et tous les styles. Du classique, vintage et des marques (nike, zara, dickies, adidas, levi’s….). Réassort toute la journée.

Côté vinyles romazii

des pièces rares, des artistes mythiques, du rock, pop…. Un grande choix à petits prix.

Une journée de folie à l’espace agape en plein centre-ville de château-gontier près du cinéma le palace.

Entrée libre et gratuite.

Paiement par CB ou espèces. .

Espace Agapé 5 Rue Sainte-Anne Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 90 76 14

