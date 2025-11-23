Grande vente de fripes et vinyles Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne
Grande vente de fripes et vinyles Espace Agapé Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 23 novembre 2025.
Grande vente de fripes et vinyles
Espace Agapé 5 Rue Sainte-Anne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Grande vente de fripes et vinyles à Château-Gontier sur Mayenne
Grande vente de fripes et vinyles le dimanche 23 novembre de 09 à 18h.
Des milliers d’articles vous attendent à petits prix avec des grandes marques et des pépites.
Côté friperie: zacco
un très grand choix pour toutes les tailles et tous les styles. Du classique, vintage et des marques (nike, zara, dickies, adidas, levi’s….). Réassort toute la journée.
Côté vinyles romazii
des pièces rares, des artistes mythiques, du rock, pop…. Un grande choix à petits prix.
Une journée de folie à l’espace agape en plein centre-ville de château-gontier près du cinéma le palace.
Entrée libre et gratuite.
Paiement par CB ou espèces. .
Espace Agapé 5 Rue Sainte-Anne Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 90 76 14
English :
Big sale of second-hand clothes and vinyls in Château-Gontier sur Mayenne
German :
Großer Trödel- und Vinylverkauf in Château-Gontier sur Mayenne
Italiano :
Grande vendita di vestiti e vinili di seconda mano a Château-Gontier sur Mayenne
Espanol :
Gran venta de ropa de segunda mano y vinilos en Château-Gontier sur Mayenne
