Grande vente de fripes, plantes et vinyles Salle Claircigny Le Mans

Grande vente de fripes, plantes et vinyles Salle Claircigny Le Mans samedi 13 septembre 2025.

Grande vente de fripes, plantes et vinyles

Salle Claircigny 7 rue Claircigny Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 21:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Grande braderie au Mans Fripes, plantes, vinyles

Grande vente de friperie, vinyles et plantes avec un espace apéritif.

Rendez-vous salle Claircigny au Mans les Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre 2025 pour deux jours incroyables avec un très grand stock.

Un grand choix à petits prix.

Infos pratiques

– Lieu Salle Claircigny 7 rue Claircigny 72100 Le Mans

– Horaires Samedi 13 Septembre de 12 à 21h / Dimanche 14 Septembre de 10h à 18h

– Entrée libre et gratuite.

– Paiement par CB ou espèces

– Grand parking juste à côté de la salle .

Salle Claircigny 7 rue Claircigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 20 45 65 contact.zacco@gmail.com

English :

Big flea market in Le Mans: second-hand clothes, plants, vinyls

German :

Großer Ausverkauf in Le Mans: Trödel, Pflanzen, Vinyl

Italiano :

Grande mercato delle pulci a Le Mans: vestiti di seconda mano, piante, vinili

Espanol :

Gran mercadillo en Le Mans: ropa de segunda mano, plantas, vinilos

L’événement Grande vente de fripes, plantes et vinyles Le Mans a été mis à jour le 2025-09-02 par CDT72