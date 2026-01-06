Grande vente de fripes, plantes et vinyles Salle Claircigny Le Mans

Grande vente de fripes, plantes et vinyles

Salle Claircigny 7 rue Claircigny Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Grande braderie au Mans Fripes, plantes, vinyles.

Rendez-vous salle Claircigny au Mans le Dimanche 01 Février 2026 pour une journée de folie avec un très grand stock.

Un grand choix à petits prix. .

Big flea market in Le Mans: second-hand clothes, plants, vinyl.

