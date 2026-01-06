Grande vente de fripes, plantes et vinyles Salle Claircigny Le Mans
Salle Claircigny 7 rue Claircigny Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
Grande braderie au Mans Fripes, plantes, vinyles.
Grande vente de friperie, vinyles et plantes.
Rendez-vous salle Claircigny au Mans le Dimanche 01 Février 2026 pour une journée de folie avec un très grand stock.
Un grand choix à petits prix. .
Salle Claircigny 7 rue Claircigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 20 45 65 contact.zacco@gmail.com
English :
Big flea market in Le Mans: second-hand clothes, plants, vinyl.
