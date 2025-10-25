Grande vente de jouets, livres et puériculture Salle La Grange Retournac

Salle La Grange Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Venez faire de bonnes affaires et soutenir une belle action solidaire. Vente organisée par la Croix-Rouge (Antenne locale de Retournac).

Salle La Grange Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 56 54 78

English :

Come and do some good business and support a good cause. Sale organized by the Red Cross (Retournac local branch).

German :

Kommen Sie, um gute Geschäfte zu machen und eine schöne solidarische Aktion zu unterstützen. Der Verkauf wird vom Roten Kreuz (Ortsverband Retournac) organisiert.

Italiano :

Venite a fare un affare e a sostenere una buona causa. Vendita organizzata dalla Croce Rossa (sezione locale di Retournac).

Espanol :

Ven a participar en la ganga y apoya una buena causa. Venta organizada por la Cruz Roja (sección local de Retournac).

L’événement Grande vente de jouets, livres et puériculture Retournac a été mis à jour le 2025-10-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire