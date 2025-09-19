Grande Vente de livres Chabris
Grande Vente de livres Chabris vendredi 19 septembre 2025.
Grande Vente de livres
Place Albert Boivin Chabris Indre
Début : 2025-09-19 14:30:00
fin : 2025-09-19 18:30:00
2025-09-19 2025-09-20
Grande vente de livres
La Médiathèque fait du tri dans ses collections, elle met en vente des documents à petits prix pour petits et grands. .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29
English :
Big book sale
German :
Großer Buchverkauf
Italiano :
Grande vendita di libri
Espanol :
Gran venta de libros
