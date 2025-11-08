Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande vente de meubles Ressourcerie Ali Babos association Champagnac-la-Rivière samedi 8 novembre 2025.

Ressourcerie Ali Babos association Les Jarosses Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Venez découvrir une grande variété de meubles et trouver la perle rare. Armoires en loupe d’orme, canapés, tables etc… tout pour meubler votre maison à moindre frais !   .

Ressourcerie Ali Babos association Les Jarosses Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 25 48 97 

