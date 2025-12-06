Grande vente de Noël Ressourcerie Ali Babos Champagnac-la-Rivière

Grande vente de Noël

Ressourcerie Ali Babos Les Jarosses Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pour un Noël écologique, venez dénicher des objets d’occasion à des prix accessibles à la Ressourcerie Ali Babos. C’est l’occasion de se sensibiliser à l’écologie, au recyclage, aux objets de seconde main en ces fêtes de Noel, et d’acheter des cadeaux de Noël pour les petits budgets ! .

Ressourcerie Ali Babos Les Jarosses Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 25 48 97

