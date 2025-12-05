Grande vente de Noël- Chiffonniers de la joie

74 route de Callac Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Noël approche, et la grande vente d’hiver des Chiffs les 5 et 6 décembre aussi

Du samedi 22 au vendredi 28 novembre déstockage moins 50% sur tout le magasin (sauf librairie et produits signalés)

Samedi 29 novembre entrée 5€ et vous vous servez

Fermeture du 2 au 4 décembre

Pas de dépôt du 27 novembre au 4 décembre

Réouverture à 10h le vendredi 5 décembre

Horaires des 5 et 6 décembre 10h 18h non-stop

Restauration sur place, et le collège du Château tiendra la buvette pour Réo (jumelage Burkina-Faso) le samedi et pour une autre association le samedi

Les Chiffonniers, 74 route de Callac à Morlaix. .

74 route de Callac Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 18 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Grande vente de Noël- Chiffonniers de la joie Morlaix a été mis à jour le 2025-11-20 par OT BAIE DE MORLAIX