Grande vente de Noël- Chiffonniers de la joie Morlaix vendredi 5 décembre 2025.
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-05
Noël approche, et la grande vente d’hiver des Chiffs les 5 et 6 décembre aussi
Du samedi 22 au vendredi 28 novembre déstockage moins 50% sur tout le magasin (sauf librairie et produits signalés)
Samedi 29 novembre entrée 5€ et vous vous servez
Fermeture du 2 au 4 décembre
Pas de dépôt du 27 novembre au 4 décembre
Réouverture à 10h le vendredi 5 décembre
Horaires des 5 et 6 décembre 10h 18h non-stop
Restauration sur place, et le collège du Château tiendra la buvette pour Réo (jumelage Burkina-Faso) le samedi et pour une autre association le samedi
74 route de Callac Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 18 60
