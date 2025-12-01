Grande vente de Noël de Mécénat Chirurgie Cardiaque Salle UGHETTI Luynes Aix-en-Provence
Grande vente de Noël de Mécénat Chirurgie Cardiaque Salle UGHETTI Luynes Aix-en-Provence dimanche 14 décembre 2025.
Dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 17h. Salle UGHETTI Luynes Allée Serge Attard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Des idées cadeaux pour toute la famille
Mode vin et spiritueux beauté jouets livres maroquinerie bijoux accessoires maroquinerie décoration art de la table gastronomie .
Salle UGHETTI Luynes Allée Serge Attard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sev.froger13@gmail.com
English :
Gift ideas for the whole family
German :
Geschenkideen für die ganze Familie
Italiano :
Idee regalo per tutta la famiglia
Espanol :
Ideas de regalo para toda la familia
