Grande vente de Noël Manufacture des Emaux de Longwy 1798 Longwy samedi 29 novembre 2025.
Manufacture des Emaux de Longwy 1798 3 rue des émaux Longwy Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Dimanche 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Grande vente de Noël dans la salle des fours de la manufacture.
Vous pourrez bénéficier jusqu’à 60% de remise sur les pièces présentées en salle des fours.
Samedi uniquement sur rendez-vous au 03 82 24 30 94.
Dimanche en accès libre, sans rendez-vous.Adultes
Manufacture des Emaux de Longwy 1798 3 rue des émaux Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 30 94
English :
Big Christmas sale in the factory?s kiln room.
Benefit from up to 60% discount on pieces displayed in the kiln room.
Saturday: by appointment only, call 03 82 24 30 94.
Sunday: open access, no appointment necessary.
German :
Großer Weihnachtsverkauf im Ofensaal der Manufaktur.
Sie können bis zu 60% Rabatt auf die im Ofensaal präsentierten Stücke erhalten.
Samstag: nur nach Terminvereinbarung unter 03 82 24 30 94.
Sonntag: frei zugänglich, ohne Terminvereinbarung.
Italiano :
Grande vendita natalizia nella sala forni della fabbrica.
Potrete approfittare di sconti fino al 60% sugli articoli esposti nella sala forni.
Sabato: solo su appuntamento, telefonando al numero 03 82 24 30 94.
Domenica: accesso libero, senza appuntamento.
Espanol :
Gran venta navideña en la sala de hornos de la fábrica.
Podrás beneficiarte de descuentos de hasta el 60% en los artículos expuestos en la sala del horno.
Sábado: sólo con cita previa, llame al 03 82 24 30 94.
Domingo: acceso libre, sin cita previa.
