Grande vente de plantes Les Ateliers des Capucins Brest

Grande vente de plantes

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Que l’on soit passionné, débutant ou simplement curieux, plus de 150 variétés de plantes seront proposées increvables, d’ombre, pet friendly… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies. Pas la main verte ? Aucun souci des experts seront présents pour vous conseiller et vous aider à trouver la plante idéale selon votre espace, votre lumière et votre rythme de vie.

Informations pratiques

Inscription en ligne conseillée.

Paiement en CB uniquement. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

