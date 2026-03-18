Grande vente de plantes Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

À Communale St-Ouen, tu trouveras plus de 150 variétés de plantes faciles à vivre : increvables, plantes d’ombre, pet friendly… Il y en a pour tous les goûts, tous les intérieurs et tous les niveaux. Envie de voir grand ? Un corner dédié aux grandes plantes t’attend à partir de 19,90 €, pour une touche déco instantanée. Et pour compléter le tableau : pots, cache-pots et terreaux sont aussi de la partie.

C’EST QUOI PLANTES POUR TOUS ?

Plantes Pour Tous, c’est aussi une démarche engagée. Les productions sont majoritairement européennes, labellisées MPS ou BIO, avec une attention particulière portée à la réduction du gaspillage et au recyclage des invendus. Résultat : un taux de pertes inférieur à 2 %.

L’entrée est gratuite, mais la réservation est fortement conseillée pour éviter le gaspillage et t’assurer de ne rien louper. Un week-end à ne pas manquer pour verdir ton quotidien, sans faire flamber ton budget.

Le temps d’un week-end, Communale St-Ouen se transforme en véritable jungle urbaine. La Green Team de Plantes Pour Tous débarque avec ce qui se fait de mieux en matière de verdure accessible : des milliers de plantes, dès 0,99 €, et plus de la moitié à moins de 10 €. Oui, vraiment.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

dimanche

de 10h00 à 17h00

samedi

de 10h00 à 19h30

vendredi

de 11h30 à 20h30

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T14:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T11:30:00+02:00_2026-04-10T20:30:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T19:30:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/grande-vente-de-plantes/



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