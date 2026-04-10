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GRANDE VENTE DE PLANTES Octon

GRANDE VENTE DE PLANTES Octon

GRANDE VENTE DE PLANTES Octon dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Place Paul Vigne d'Octon

Ville : 34800 Octon

Département : Hérault

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif :

Octon

GRANDE VENTE DE PLANTES

Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Soutenez les activités scolaires des enfants en achetant des plantes !
Soutenez les activités scolaires des enfants en achetant des plantes !
A la vente
– Plantes ornementales
– Succulentes
– Plantes potagères
– Plantes aromatiques

Recette au profit de la classe découverte des CM et autres sorties des écoles d’Octon et Salasc.   .

Place Paul Vigne d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52 

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English :

Support children’s school activities by buying plants!

L’événement GRANDE VENTE DE PLANTES Octon a été mis à jour le 2026-04-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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