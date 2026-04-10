Octon

GRANDE VENTE DE PLANTES

Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Soutenez les activités scolaires des enfants en achetant des plantes !

Soutenez les activités scolaires des enfants en achetant des plantes !

A la vente

– Plantes ornementales

– Succulentes

– Plantes potagères

– Plantes aromatiques

Recette au profit de la classe découverte des CM et autres sorties des écoles d’Octon et Salasc. .

Place Paul Vigne d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52

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English :

Support children’s school activities by buying plants!

L’événement GRANDE VENTE DE PLANTES Octon a été mis à jour le 2026-04-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS