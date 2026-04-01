Grande Vente de Plants Lieu Dit LA CHAMBRE Saint-André-d’Allas

Saint-André-d’Allas

Grande Vente de Plants

Lieu Dit LA CHAMBRE 4020 Route de Vézac Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-31

Venez découvrir un large choix de plants agriculture biologique, soigneusement sélectionnés pour égayer vos jardins, parfumer vos assiettes, enchanter vos papilles… et apaiser votre esprit

Horaires d’ouverture

• Dimanche matin de 9h à 12h

• Mercredi après-midi de 15h à 18h

Une belle occasion de faire le plein de nature et de fraîcheur pour la belle saison !

Pensez à réserver !

Organisé par la Chambre en Pleine Nature .

Lieu Dit LA CHAMBRE 4020 Route de Vézac Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 38 07 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande Vente de Plants

L’événement Grande Vente de Plants Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir