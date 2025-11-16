Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande vente de tissus Saint-Vaury dimanche 16 novembre 2025.

Grande vente de tissus ouverte à tous organisée par les Tissus Ferraris en collaboration avec l’association Patchwork en marche.
Aiguisage de ciseaux.
Tissus exclusifs à prix exceptionnels.
Tombola avec de nombreux lots à gagner séjour de 3 jours en Europe pour 2 personnes, Wonderbox Joyeux Noël, Bons d’achat, lots mercerie et tissus…   .

Boulodrome Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine   jenniferferrari23@gmail.com

L’événement Grande vente de tissus Saint-Vaury a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Grand Guéret