Grande vente de tissus Saint-Vaury

Grande vente de tissus
Boulodrome Saint-Vaury Creuse
Grande vente de tissus ouverte à tous organisée par les Tissus Ferraris en collaboration avec l’association Patchwork en marche.
Aiguisage de ciseaux.
Tissus exclusifs à prix exceptionnels.
Tombola avec de nombreux lots à gagner séjour de 3 jours en Europe pour 2 personnes, Wonderbox Joyeux Noël, Bons d’achat, lots mercerie et tissus… .
Boulodrome Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine jenniferferrari23@gmail.com
