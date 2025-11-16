Grande vente de tissus Saint-Vaury

Grande vente de tissus

Grande vente de tissus ouverte à tous organisée par les Tissus Ferraris en collaboration avec l’association Patchwork en marche.

Aiguisage de ciseaux.

Tissus exclusifs à prix exceptionnels.

Tombola avec de nombreux lots à gagner séjour de 3 jours en Europe pour 2 personnes, Wonderbox Joyeux Noël, Bons d’achat, lots mercerie et tissus… .

Boulodrome Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine jenniferferrari23@gmail.com

