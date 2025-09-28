Grande vente de verres à bière Des Fûts Des Caisses Troyes
Grande vente de verres à bière Des Fûts Des Caisses Troyes dimanche 28 septembre 2025.
Grande vente de verres à bière Des Fûts Des Caisses
Des Fûts Des Caisses Troyes Aube
Tarif : – – Eur
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
ÉVÉNEMENT Rendez-vous le dimanche 28 septembre dès 10h pour la plus grande vente de verres à bière de Troyes !
Au programme
– Des centaines de références de brasseries du monde entier
– Restauration sur place (crêpes, boissons …)
– Des MILLIERS DE VERRES à partir de 1€ !
A très vite chez Des Fûts Des Caisses pour de bonnes affaires.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) 1 .
Des Fûts Des Caisses Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 52 52 96 52 desfutsdescaisses@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Grande vente de verres à bière Des Fûts Des Caisses Troyes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne