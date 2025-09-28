Grande vente de verres à bière Des Fûts Des Caisses Troyes

Début : 2025-09-28 10:00:00

ÉVÉNEMENT Rendez-vous le dimanche 28 septembre dès 10h pour la plus grande vente de verres à bière de Troyes !



Au programme

– Des centaines de références de brasseries du monde entier

– Restauration sur place (crêpes, boissons …)

– Des MILLIERS DE VERRES à partir de 1€ !



A très vite chez Des Fûts Des Caisses pour de bonnes affaires.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) 1 .

Des Fûts Des Caisses Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 52 52 96 52 desfutsdescaisses@gmail.com

