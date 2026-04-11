Santec

Grande vente de vêtements

7 Rue d’Armor Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Le CCAS et l’association Solidarité-Entraide-Santec présentent grande vente de vêtements à petit prix. Vêtements chaussures accessoires divers homme femme enfant. .

7 Rue d’Armor Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 61 46 84 80

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English : Grande vente de vêtements

L’événement Grande vente de vêtements Santec a été mis à jour le 2026-04-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX