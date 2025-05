Grande vente des bonnes affaires – Salle des fêtes Valojoulx, 17 mai 2025 09:00, Valojoulx.

Dordogne

Grande vente des bonnes affaires Salle des fêtes Rue du bourg Valojoulx Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Divers articles

accessoires téléphone, mode, maison.

outillage divers, quincaillerie

vêtements femme, homme, enfants

chaussures

cosmétique

Tout à 1€, 2€, 3€.

Salle des fêtes Rue du bourg

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 49 26 61

English : Grande vente des bonnes affaires

Various items:

telephone accessories, fashion, home.

various tools, hardware

women’s, men’s and children’s clothing

shoes

cosmetics

Everything for 1?, 2?, 3?

German : Grande vente des bonnes affaires

Verschiedene Artikel:

telefonzubehör, Mode, Haushalt.

verschiedene Werkzeuge, Eisenwaren

damen-, Herren- und Kinderkleidung

schuhe

kosmetik

Alles für 1?, 2?, 3?

Italiano :

Articoli vari:

accessori telefonici, moda, casa.

utensili vari, ferramenta

abbigliamento da donna, uomo e bambino

scarpe

cosmetici

Tutto per 1?, 2?, 3?

Espanol : Grande vente des bonnes affaires

Varios artículos:

accesorios de telefonía, moda, hogar.

herramientas varias, ferretería

ropa de mujer, hombre y niño

zapatos

cosméticos

Todo para 1?, 2?, 3?

