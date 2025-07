Grande Vente Emmaüs Rodez

Grande Vente Emmaüs Rodez samedi 2 août 2025.

Grande Vente Emmaüs

8 rue des Artisans Rodez Aveyron

Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Emmaüs organise une grande vente le samedi 2 août 2025 de 9h à 18h.

Au programme, des achats solidaire et des bonnes affaires.

8 rue des Artisans Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 96 20 emmaus.rodez@wanadoo.fr

English :

Emmaüs is organizing a big sale on Saturday, August 2, 2025 from 9am to 6pm.

On the program, solidarity shopping and bargains.

German :

Emmaüs organisiert am Samstag, den 2. August 2025, von 9 bis 18 Uhr einen großen Verkauf.

Auf dem Programm stehen solidarisches Einkaufen und Schnäppchen.

Italiano :

Sabato 2 agosto 2025, dalle 9.00 alle 18.00, Emmaüs organizza una grande svendita.

In programma, shopping solidale e occasioni.

Espanol :

Emmaüs organiza una gran venta el sábado 2 de agosto de 2025 de 9h a 18h.

En el programa, compras solidarias y gangas.

