Grande vente GEEK ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Grande vente GEEK

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association Res’urgence de Scey-sur-Saône organise une grande vente thématique consacrée à la culture geek. Les visiteurs pourront y trouver consoles, jeux vidéos, figurines, mangas, accessoires et objets de collection issus des dons reçus par la ressourcerie. .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org

