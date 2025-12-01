Grande vente GEEK ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
L’association Res’urgence de Scey-sur-Saône organise une grande vente thématique consacrée à la culture geek. Les visiteurs pourront y trouver consoles, jeux vidéos, figurines, mangas, accessoires et objets de collection issus des dons reçus par la ressourcerie. .
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org
