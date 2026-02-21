Grande vente seconde main Willer-sur-Thur

Grande vente seconde main

32 grand rue Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Petits prix, belles trouvailles et petite restauration sur place.

Grande vente seconde main avec de nombreuses bonnes affaires à saisir. Vêtements, objets et accessoires à petits prix pour faire de belles trouvailles tout en donnant une seconde vie aux articles. L’ambiance se veut conviviale et ouverte à tous. Petite restauration proposée sur place. .

32 grand rue Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 7 87 60 07 56 omeyermartine@yahoo.fr

English :

Low prices, great finds and light refreshments on site.

