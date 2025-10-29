Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche mercredi 29 octobre 2025.

Grandes bulles à histoires

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Venez tendre l’oreille et écouter des histoire qui vous émerveilleront et vous feront voyager.

Pour les enfants à partir de 3 ans

Sur inscription au 05.49.05.36.09 .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

English : Grandes bulles à histoires

German : Grandes bulles à histoires

Italiano :

Espanol : Grandes bulles à histoires

L’événement Grandes bulles à histoires La Crèche a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Haut Val De Sèvre