Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche mercredi 29 octobre 2025.
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Venez tendre l’oreille et écouter des histoire qui vous émerveilleront et vous feront voyager.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Sur inscription au 05.49.05.36.09 .
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
