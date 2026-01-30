Grandes bulles à histoires Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche
Grandes bulles à histoires
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-04-08 2026-06-17
Venez tendre l’oreille et écouter des histoire qui vous émerveilleront et vous feront voyager.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Sur inscription au 05.49.05.36.09 .
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
