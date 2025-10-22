Grandes bulles à histoires médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Grandes bulles à histoires médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École mercredi 22 octobre 2025.

Grandes bulles à histoires

médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-31

2025-10-22 2025-10-31 2025-11-12

Venez tendre l’oreille et écouter des histoire qui vous émerveilleront et vous feront voyager.

Pour les enfants à partir de 3 ans

Accès libre .

médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

