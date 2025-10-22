Grandes bulles à histoires médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Grandes bulles à histoires médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École mercredi 22 octobre 2025.
Grandes bulles à histoires
médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-31 2025-11-12
Venez tendre l’oreille et écouter des histoire qui vous émerveilleront et vous feront voyager.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Accès libre .
médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
English : Grandes bulles à histoires
German : Grandes bulles à histoires
Italiano :
Espanol : Grandes bulles à histoires
L’événement Grandes bulles à histoires Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Haut Val De Sèvre