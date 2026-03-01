Grandes chasses aux œufs de Pâques au Jardin d’Acclimatation Jardin d’acclimatation PARIS

A vos paniers, prêts, cherchez !

Les cloches feront une petite escale au Jardin d’Acclimatation et cacheront de belles surprises… Avec la complicité de Kinder®, deux grandes chasses aux œufs attendent petits et grands pour courir, chercher, rire… et surtout repartir le panier bien rempli.

Des milliers d’œufs colorés seront dissimulés dans deux lieux emblématiques du Parc :

– Pour les 3-6 ans : cap sur le Jardin de Séoul pour une quête pleine de couleurs et de surprises.

– Pour les 7-10 ans : direction le Belvédère de l’Impératrice pour une mission encore plus palpitante !

Et cette année, les plus grands ne resteront pas sur la touche ! Dès 11 ans, place à un Escape Game inédit : énigmes, esprit d’équipe… et récompense chocolatée à la clé, bien sûr. Rendez-vous au Palais d’Hiver.

En famille ou entre amis, petits ou explorateurs trouveront forcément leur bonheur !

De 10h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 – (ouverture des portes à 10h00)

Entrée 7€ ou inclus dans le pass illimité

Les inscriptions ouvriront le jeudi 19 mars à 17h00.

Week-end de Pâques oblige, les cloches feront escale au Jardin d’Acclimatation et déverseront une pluie de chocolats pour le plus grand bonheur des enfants ! Nous vous invitons à deux grandes chasses aux œufs en partenariat avec Kinder et à un escape game inédit, pour partager un moment inoubliable en famille.

Du dimanche 29 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

dimanche

de 13h45 à 17h30

dimanche

de 10h30 à 12h30

payant

Sur inscription – Entrée 7 euros ou inclus dans le pass illimité.

Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T10:30:00+02:00_2026-03-29T12:30:00+02:00;2026-03-29T13:45:00+02:00_2026-03-29T17:30:00+02:00;2026-04-05T10:30:00+02:00_2026-04-05T12:30:00+02:00;2026-04-05T13:45:00+02:00_2026-04-05T17:30:00+02:00

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016 PARIS

https://www.jardindacclimatation.fr/chasses-aux-oeufs



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